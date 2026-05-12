Saudi Pro League : Al Nassr à deux doigts du titre, mais Al-Hilal arrache le nul sur une boulette de Bento

Al Nassr pensait avoir fait le plus dur. Menant 1-0 jusqu’aux ultimes secondes de la rencontre face à Al Hilal, ce mardi lors de la 32e journée de Saudi Pro League, l’équipe de Cristiano Ronaldo et Sadio Mané a finalement été rejointe au score (1-1) sur un but contre son camp du gardien Bento.



Les coéquipiers de Sadio Mané croyaient tenir leur premier titre de champion d’Arabie Saoudite depuis 2019. Mais le destin en a décidé autrement. Al Nassr devra donc patienter jusqu’à la dernière journée pour espérer soulever le trophée.



Malgré ce match nul, Al Nassr conserve cinq points d’avance sur Al Hilal, qui compte toutefois un match en retard. Par ailleurs, Al Hilal disputera samedi la finale de la Ligue des champions de l’AFC 2 (17h45 GMT) face aux Japonais de Gamba Osaka.