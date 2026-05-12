Croissance : Abdourahmane Sarr échange avec la Banque mondiale sur les financements et la situation macroéconomique

Alors que le président Bassirou Diomaye Faye s’entretenait avec la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, a reçu en audience, ce mardi 12 mai 2026, une délégation de la Banque mondiale. Cette séance de travail était consacrée à la situation macroéconomique, budgétaire et financière du Sénégal.



Selon une note du ministère, Abdourahmane Sarr a souligné l’importance du partenariat avec la Banque mondiale pour accompagner les priorités de développement du Sénégal, notamment dans les secteurs à fort impact social et économique.



Les échanges ont aussi permis d’aborder les perspectives de croissance, les enjeux liés au financement de l’économie dans un contexte international contraint, ainsi que les mesures envisagées pour renforcer la résilience économique du pays.



La délégation de la Banque mondiale, conduite par Madame Seynabou Sakho, Directrice de la Prospérité, a salué les efforts engagés par les autorités sénégalaises et a réitéré sa disponibilité à soutenir notre pays à travers ses instruments de financement.