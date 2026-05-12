Sénégal : 866 déclarations suspectes et 37 dossiers transmis à la justice en 2025 (CENTIF)

Le Sénégal a consolidé sa crédibilité financière internationale suite à son retrait officiel de la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI) en octobre 2024. Cette dynamique se traduit en 2025 par une activité opérationnelle intense de la Cellule de Traitement de l'Information Financière (CENTIF), marquée par le traitement de 866 déclarations d'opérations suspectes (DOS) et la transmission de 37 rapports au Pool judiciaire financier (PJF).



Une surveillance accrue des flux financiers nationaux



L'activité de la Cellule en 2025 confirme une vigilance renforcée du système financier national. Le secteur bancaire s'affirme comme le pilier de ce dispositif de contrôle, étant à l'origine de 648 déclarations d'opérations suspectes, ce qui représente 74,83 % du volume total enregistré. Parallèlement, un volume massif de 28 225 541 déclarations de transactions en espèces (DTE) a été traité par l'institution, témoignant d'une appropriation croissante des obligations de conformité par les assujettis.



L'action judiciaire et la coopération technique affichent des résultats significatifs avec 102 enquêtes financières parallèles réalisées au cours de l'exercice. La CENTIF a également assuré la diffusion de 17 renseignements financiers exploitables au profit de différentes administrations et autorités compétentes. Sur le plan international, la Cellule maintient une coopération active, garantissant un alignement continu sur les standards internationaux.

