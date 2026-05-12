Sénégal : 866 déclarations suspectes et 37 dossiers transmis à la justice en 2025 (CENTIF)

Le Sénégal a consolidé sa crédibilité financière internationale suite à son retrait officiel de la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI) en octobre 2024. Cette dynamique se traduit en 2025 par une activité opérationnelle intense de la Cellule de Traitement de l'Information Financière (CENTIF), marquée par le traitement de 866 déclarations d'opérations suspectes (DOS) et la transmission de 37 rapports au Pool judiciaire financier (PJF).
Une surveillance accrue des flux financiers nationaux
L'activité de la Cellule en 2025 confirme une vigilance renforcée du système financier national. Le secteur bancaire s'affirme comme le pilier de ce dispositif de contrôle, étant à l'origine de 648 déclarations d'opérations suspectes, ce qui représente 74,83 % du volume total enregistré. Parallèlement, un volume massif de 28 225 541 déclarations de transactions en espèces (DTE) a été traité par l'institution, témoignant d'une appropriation croissante des obligations de conformité par les assujettis.
L'action judiciaire et la coopération technique affichent des résultats significatifs avec 102 enquêtes financières parallèles réalisées au cours de l'exercice. La CENTIF a également assuré la diffusion de 17 renseignements financiers exploitables au profit de différentes administrations et autorités compétentes. Sur le plan international, la Cellule maintient une coopération active, garantissant un alignement continu sur les standards internationaux.
Cartographie des risques et déploiement stratégique 2025-2029
L'Évaluation nationale des risques (ENR) organisée en 2025 fait ressortir un profil de risque pays moyen en termes de blanchiment de capitaux et faible en matière de financement du terrorisme. Pour anticiper les nouveaux défis, le pays déploie son Plan stratégique 2025-2029, porteur de l'ambition d'une Cellule plus moderne, agile et techniquement mieux équipée pour l'anticipation et la performance.
Capital humain et perspectives internationales
L'effort de renforcement des capacités a mobilisé 1 701 acteurs nationaux en 2025. Ce programme a inclus 120participants pour des formations interactives au centre spécialisé de la CENTIF et 725 personnes pour des ateliers de sensibilisation. Les profils formés regroupent 856 professionnels issus des banques, des assurances, de la microfinance et des autorités de poursuite pénale.
Cet engagement prépare activement le troisième cycle d'évaluation mutuelle du GIABA prévu pour 2026. Par ailleurs, à la suite d'un appel à candidature du GIABA, la co-présidence du groupe de travail « Risques, Tendances et Méthodes » a été confiée à nouveau au Sénégal jusqu'en 2028.
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