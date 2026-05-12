Dette et Réformes : Les coulisses de l’audience entre le Président Faye et la Directrice du FMI

La Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, s'est entretenue ce mardi à Nairobi avec le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, en marge du sommet Africa Forward. Si la patronne du FMI a salué les efforts du Sénégal en matière de transparence et de gestion de la dette, elle est restée silencieuse sur l'issue des négociations concernant le nouveau programme de financement attendu par Dakar depuis près de deux ans. Mme Georgieva a néanmoins réaffirmé l'engagement continu de l'institution financière auprès des autorités sénégalaises.







Ce blocage persistant s'explique par la complexité de l'analyse de la viabilité de la dette sénégalaise dans un contexte de forte volatilité des marchés financiers. Les services du FMI, par la voix de leur département Afrique, avaient précédemment souligné la nécessité pour le nouveau gouvernement de concevoir une stratégie économique à la fois crédible et finançable. L'objectif affiché est d'éviter une austérité excessive pour les populations tout en trouvant des solutions pérennes pour résorber l'important passif financier hérité par l'administration actuelle.







Le dialogue entre Dakar et Washington se poursuit donc sur une ligne de crête : concilier la rigueur technique exigée par les bailleurs et la préservation de la stabilité sociale. Pour le FMI, la priorité reste de laisser au gouvernement le temps nécessaire pour délibérer sur une trajectoire budgétaire "irréversible" et soutenable avant tout engagement formel.

