RDC: un nouveau gouverneur militaire intérimaire au Nord-Kivu

C'est le chef d'état-major général adjoint des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), Ychaligonza Jacques, qui l'a présenté lors d'une cérémonie solennelle à Goma, en présence des hauts fonctionnaires de l'administration publique et des membres de l'armée.



La cérémonie de la prise de fonction du général-major Peter Chirimwami intervient au lendemain de l’inhumation des victimes de la répression sanglante du 30 août à Goma où plusieurs dizaines de civils ont été tués par des militaires à quelques heures du début d’une manifestation anti-MONUSCO. Il remplace le général Constant Ndima rappelé à Kinshasa après cet évènement.



Sa mission ne sera pas facile. Il va devoir s’appliquer à recréer la confiance entre l’armée et la population dans la province du Nord-Kivu.



Réputé spécialiste en renseignements, le général-major Peter Chirimwami connaît bien la région. Il a servi dans le commandement de l’opération militaire Sukola 1 contre les combattants de l’ADF.



Et quand la cité frontalière de Bunagana tombe en juin 2022 entre les mains du M23, c’est lui qui était en fonction comme commandant du secteur opérationnel Sukola 2-Nord-Kivu.



Après avoir travaillé en Ituri, il revient au Nord-Kivu, une province dont une partie est confrontée à plusieurs groupes armés, et ce, dans un contexte de demande pressante du départ de la Monusco et dans l’attente des élections générales de décembre 2023.