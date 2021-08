RDC: un nouveau programme de réinsertion des anciens combattants va voir le jour

Parmi les conditions posées par les différents bailleurs et les principaux partenaires pour financer le programme de DDR, il y avait la présentation d’une stratégie crédible et clairement définie.



De nouvelles ordonnances présidentielles ont été signées, une nouvelle structure a été créée et ses principaux animateurs désignés.



Pour marquer la différence avec les précédentes initiatives, l’ordonnance créant le P-DDRCS précise que la réinsertion des ex-combattants se fera au sein des communautés et non au sein des forces armées comme c’était le cas jusque-là.



Le programme met un accent particulier sur la stabilisation et la prévention des conflits, en donnant la priorité au développement économique et à la sécurité à long terme.



Un projet en cours d'élaboration sera d'abord axé sur les deux provinces placées sous état de siège depuis deux mois, le Nord-Kivu et l’Ituri, avant de s’étendre aux autres.



Le Bureau conjoint des Nations unies pour les droits de l'homme salue des avancées, mais précise qu'il ne faut pas seulement s’occuper des combattants et de leur insertion. Il souligne l'importance de développer des mécanismes de prise en charge des victimes et des communautés, en mettant l'accent sur la justice.