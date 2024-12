RDC: une grève illimitée annoncée dans le secteur de l'enseignement supérieur

Nouveau barème salarial

À partir de ce lundi 9 décembre et pour une durée limitée, le Réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo (Rapuico) qui regroupe 116 associations de professeurs réparties à travers la RDC a déclaré une grève au sein du secteur de l'enseignement supérieur.Parmi leurs revendications figure l'intégration des professeurs non régularisés dans la base salariale de l'État. Ils réclament également une correction des grades mal attribués, afin que chaque professeur soit rémunéré en fonction de son statut réel.Selon le nouveau barème salarial, un professeur associé devrait percevoir une prime mensuelle équivalente à environ 2 200 dollars US. Les professeurs exigent l'application immédiate de 50% de ce nouveau barème, signé en octobre, pour compenser la perte de pouvoir d'achat.« Il faudra payer les professeurs aux grades actuels, toujours en collaboration avec les syndicats. Nous devons aujourd'hui affirmer haut et fort que tous les professeurs de la RDC soient payés avec un manque à gagner évalué à 40,62%. Donc, ils ne vivent que de 59,38%. En d'autres termes, la paye est sous-dévaluée, en ce sens que nous ne vivons qu'avec le pouvoir d'achat évalué à 59,38% », explique le coordonnateur national du Rapuico, Jean-Collins Musonda Kalusambo.« Donc, nous demandons à tous les professeurs de la RDC, à tous les membres du corps scientifique, à tous les membres du corps administratif, technique et ouvrier, de pouvoir s'aligner sur la grève qui est projetée au 9 décembre 2024 », ajoute-t-il.