RDC: une nouvelle épidémie de choléra touche Kinshasa

Le premier cas de cette épidémie de choléra a été signalé depuis le 27 novembre dans le quartier Camp Luka à l’ouest de la ville de Kinshasa. D’après le ministre de la Santé Oly Ilunga ces cas étaient importés de la province voisine Kongo Central. « Cet homme [le 1er cas recensé, ndlr] a séjourné à Kimpese dans le Kongo Central avant de se rendre à Kinshasa. L’alerte a été donnée aussitôt et la division provinciale de la santé a aussitôt pris les devants pour lancer la riposte », a-t-il expliqué.

Depuis janvier 2017, Kinshasa a connu 444 cas et 38 décès, pour le ministre de la Santé, cette épidémie qui s’est déclarée depuis novembre n’a pas de lien avec de précédents cas de choléra notifié dans la capitale. « Les cas qu’ils y avaient eu en début 2017 en avril/mai au camp Kokolo étaient en fait des cas importés de l’Équateur » a détaillé Oly Ilunga.

Selon le ministre, le système sanitaire de Kinshasa est équipé et prêt à contenir cette épidémie. « Ce n’est pas la première fois que la province de Kinshasa est confrontée à une épidémie de choléra, et nos équipes de la division provinciale sont équipé pour mener à bien la riposte contre cette maladie », a-t-il affirmé.

Oly Ilunga également sollicité l’implication de la presse pour sensibiliser les Kinois au respect des mesures de l’hygiène de base.