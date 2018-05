RND, Taxaw Temm et Yoonu Askan Wi appellent les étudiants à durcir le ton

La RND, Taxaw Temm et Yoonu Askan Wi réunis autour de la coalition Alternative africaine solidarité ne sont pas convaincus que les gouvernants vont apporter la lumière sur la mort de l'étudiant Mohamed Fallou Sène.



Dans une déclaration commune parvenue à PressAfrik, ces trois formations politiques appellent les étudiants a durcir le ton et à renforcer leur solidarité de combat.



"Conscients que les prétendues ‘’enquêtes transparentes’’ et autres proclamations de circonstance sur la nécessité d'apporter toute la lumière’’ sur ces agissements criminels ne vont jamais jusqu’au bout et ne débouchent, comme d’habitude, ni sur les sanctions méritées à l’encontre de tous les vrais fautifs ni sur les justes et courageuses leçons à tirer, le RND, Taxaw Temm et Yoonu Askan Wi exhortent l’ensemble des étudiants, des patriotes véritables, des forces vives démocratiques et sociales, à accroitre leur solidarité de combat", peut-on lire dans ladite déclaration.



La coalition appelle également les autorités à expulser l'ambassadeur d'Israel à Dakar et les populations sénégalaises à boycotter les produits israéliens suite au massacre de dizaines de civils palestiniens à Gaza lundi dernier.