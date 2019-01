RTS: Ne pas couvrir les conférences de presse de l'opposition "est un choix" pour Racine Talla

Ne pas couvrir les conférences de presse de l'opposition "est un choix", c'est qu'a affirmé ce dimanche lors de l'émission Grand Jury dela Rfm, le Directeur général de la Radio télévision du Sénégal (RTS) Racine Talla, qui précise que s'il doit couvrir la conférence de presse de Idrissa Seck, il doit faire pareil pour les leaders les plus de 300 partis politiques au Sénégal.



Toutefois, M. Talla a fait savoir que la Rts montrait les activités de l'opposition à travers l'émission Pluriel (débat politique) qui n'existe plus à cause des insultes de certaines invités, en direct à la la télévision publique, suivie partout au Sénégal et dans le monde entier.



Racine Talla a affirmé que le Palais (les services de communication de la présidence) ne s'est jamais mêlé de la ligne éditoriale de la Rts. "Le Palais ne m'a jamais appelé et je ne travaille pas sous pression", a-t-il assuré.



Sur les accusations en sont encontre portant sur la propagande les activités du chef de l'Etat à travers la Rts, M. Talla, directeur depuis 7ans, dément, ajoutant qu'il ne fait que couvrir les activités d'un président qui a un programme et qui a été élu par tous les Sénégalais.