RTS: le Synpics fustige les agissements du DG Racine Talla et exige son départ à la retraite

Le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication (Synpics) n’est pas content de la méthode dont Racine Talla gère la chaîne publique. Mieux, il veut envoyer l’actuel Directeur général de la RTS à la retraite. « Le directeur général, Racine Talla est atteint par l’âge de la retraite. Ce n’est pas normal qu’un retraité continue à diriger la télévision nationale sénégalaise. La RTS est en train de se transformer en une entité hors la loi. Il y a des actes que prend la direction de cette boite qui sont aux antipodes de la loi », a indiqué Bamba Kassé lors d’une rencontre avec les journalistes ce lundi.



Le Synpics déplore les agissements et autres « formes d’abus » notés à la chaîne publique. « On coupe un salaire sans préavis. Ces genres de situations sont légion à la RTS. Tu te réveilles un jour, on te coupe 20 000, 40 000, 50 000 francs Cfa sans justification. D’autant plus que la RTS bénéficie de l’appui de l’Etat du Sénégal. Nous avons l’impression que celui qui est à la tête de l’entité pense que cela lui appartient, et qu’il peut faire ce qu’il veut. Nous lui disons que cela est inadmissible car nous sommes tous actionnaires de cette boite », s’offusque Kassé.