Radiation de Barthélémy Dias de son mandat de député : des voix s’élèvent dans la société civile

Dés lors que les autorités n'ont pas fait de recours contre la candidature de Barthelemy Dias, aux fins de l'annuler conformément à la loi, elles devraient le laisser exerciser le mandat qu'il a reçu du peuple sénégalais. 1/2 @PR_Diomaye @SonkoOfficiel @elmaalignjaay

— Seydi Gassama (@SeydiGassama) December 6, 2024

Première décision historique de l'Assemblée nationale, c'est l'élimination d'une figure majeure de la vie politique sénégalaise. Barthélémy Diaz est une voix qui avait bien sa place à e Parlement pour donner sens aux mots pluralisme démocratique. Espérons que ce n'est pas le tout… https://t.co/mkeXWyPqfW

— Alioune Tine (@aliounetine16) December 6, 2024

Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a officialisé ce vendredi 6 décembre, la décision de retirer à Barthélémy Dias son mandat de député. Ce, à la site de la demande introduite par le ministre de la Justice. Une mesure qui alimente le débat sur « le respect de la volonté populaire et l’état de la démocratie au Sénégal. »Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, a vivement critiqué cette décision. « Dès lors que les autorités n’ont pas fait de recours contre la candidature de Barthélémy Dias, aux fins de l’annuler conformément à la loi, elles devraient le laisser exercer le mandat qu’il a reçu du peuple sénégalais. L’Assemblée nationale a besoin, pour la qualité des débats, de la voix forte et discordante de Barthélémy Dias », a-t-il publié sur X, anciennement Twitter.Dans la même lancée, Alioune Tine, fondateur de l’Afrikajom Center et figure emblématique de la défense des droits humains, a exprimé sa désapprobation. Selon lui, Barthélémy Dias est « une des figures majeures de l’opposition, dont la candidature a été acceptée. Il a fait campagne et a été élu à l’Assemblée nationale comme tous les députés élus ».Alioune Tine a ajouté : « La cohérence juridique, politique et le simple bon sens doivent conduire tous à accepter et respecter le mandat que le peuple a souverainement confié à Barthélémy Dias. Ce serait un coup dur pour la démocratie sénégalaise que de chercher à liquider politiquement Barthélémy Dias », une déclaration qui, elle aussi, a été relayée sur X.