Ralliement politique : L'UDI rejoint la coalition Diomaye Président avant d'intégrer le futur grand parti présidentiel

L'UDI (Initiative pour le Développement, Expertise et Innovation) a officiellement acté son adhésion à la coalition Diomaye Président. Les membres de cette organisation ont été reçus par la superviseure générale de la mouvance présidentielle, Mme Aminata Touré. Ce ralliement s'inscrit dans une dynamique de fusion, l'association ayant annoncé son intégration future dans le grand parti politique en cours de structuration sous la direction du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye.



Le vice-président de l'UDI, Ibrahima Diouf, est revenu sur les motivations de ce rapprochement, évoquant une suite logique par rapport aux activités de sa structure. « La superviseure générale de Diomaye Président a appelé les Sénégalais, les associations sénégalaises, les partis politiques sénégalais, à venir travailler avec eux dans le cadre de leur coalition Diomaye Président, qui, en fait, ne fait qu'un travail pour les populations. Et nous, en tant qu'association formée de cadres dans divers domaines, qui faisons le même travail, on a dit : "Tiens, mais c'est ça qui est plus facile pour les régions." Parce qu'ils nous ont appelés sur ce quoi nous, on était déjà depuis 2020. C'est-à-dire former les populations, venir en aide aux populations surtout vulnérables, en leur offrant des aides, en leur offrant des formations, en les encadrant dans divers domaines. Donc, on a eu une convergence d'actions, une convergence d'idées. Donc, le ralliement était beaucoup plus facilité », a-t-il expliqué sur la Rfm.



M. Diouf a également confirmé que ce compagnonnage vise le long terme, avec une intégration directe au sein de la future formation politique du président de la République.