Ramadan -Nafila 26ème NUIT :10 rakkas, soit 5 sallama pour des "récompenses égales à celles de celui qui aurait prié toute sa vie"

26ème NUIT : 10 rakkas, soit 5 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha et 5 fois « Khoul hou allahou ahad ». Après le dernier sallama, on doit réciter 22 fois « Astakhfiroulahi » (je demande pardon à DIEU).



Celui qui aurait fait cela, verra ses récompenses égales à celles de celui qui aurait prié toute sa vie et dont les prières sont innombrables comme les étoiles et comme les feuilles des arbres. Le jour de la résurrection, les anges l’entoureront. Gibril sera à sa droite, Izrafilou à sa gauche ; Mikailou et Azrahilou derrière pour le conduire au Paradis triomphalement.