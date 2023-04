Ramadan-Nafila de la 21ème NUIT : 4 rakkas pour être "aussi propre (en péché) que le jour de sa naissance"

21ième Nuit : 4 rakkas, soit 2 sallamas. Le croyant doit réciter dans chaque rakka1 Fatiha et 20 fois "Ikhlaas".



Celui qui l’effectue sera considéré comme quelqu’un qui détiendrait tous les biens de la planète et les dépenserait au nom de Dieu ainsi que quelqu’un qui avait lu le “Taawrit”, le “Injiil”, le “Jaabour” et le “Coran”.



À sa mort, il sera aussi propre (en péché) que le jour de sa naissance.