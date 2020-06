Rapatriement : les Sénégalais bloqués en Italie pourront bientôt rentrer au pays (Ambassadeur)

Bonne nouvelle pour les Sénégalais bloqués depuis lors en Italie. Ils pourront bientôt rentrer au pays. L’annonce a été faite par l’Ambassadeur du Sénégal en Italie qui informe que des dispositions seront très vite adoptées dans ce sens, dans un communiqué.



« Le gouvernement du Sénégal est en train de prendre les dispositions pour le rapatriement de nos compatriotes bloqués en Italie. A ce sujet, je vous demande de recenser et de me communiquer, dans les plus brefs délais, la liste de tous les sénégalais désireux de rentrer au pays », ont déclaré les services de Papa Abdoualye Seck. Ils ont tenu à préciser que « les titres de transport seront à la charge des voyageurs ».



Des vols de rapatriements des Sénégalais désireux de rentrer au pays après la fermeture des frontières suite à la pandémie du coronavirus ont été organisés par le gouvernement du Sénégal.