Rapatriés des USA, les immigrés sénégalais menacent de s’immoler par le feu avant la tabaski

Le collectif des jeunes rapatriés et déportés des Etats-Unis a fait face à la presse au siège d’Amnesty Internationale Sénégal à Dakar. Ces membres se disent déterminer à aller jusqu’au bout de leur plan d’actions. Au nombre de 139, ils comptent mettre à exécution leur menace de s’immoler par le feu devant le Palais de la République, avant la fête de la Tabaski, si Macky Sall ne les reçoit pas.



Ils informent que le gouvernement, notamment le Directeur général des Sénégalais de l’extérieur, Sory Kaba, leur avait fait des promesses jusqu’ici non tenues. Il s’agit notamment, de l’octroi de financements pour la création de projets, te et d’une importante somme d’argent, Ousseynou Sadio, leur porte-parole.

«Nous sommes très fatigués et nous n’en pouvons plus. Nous en avons marre. C’est pourquoi, nous sommes décidés à aller à la vitesse supérieure», menacent-ils.



Par ailleurs, le porte-parole du Collectif de préciser qu’«ils sont encore des candidats potentiels à l’émigration. Car, soutient-il, «il n’y rien dans ce pays».



Ces sénégalais, au nombre de 139, ont été rapatriés des Etats Unis le 5 mars 2017, sous forte escorte américaine.