Rapport ANSD : Les femmes, principales victimes du chômage avec un taux de 34,2 %, trois fois supérieur à celui des hommes

Une baisse globale du chômage, mais des disparités persistantes

Le taux de chômage global a enregistré une légère baisse, passant de 23,8 % en 2022 à 21,4 % en 2023. Cependant, cette amélioration masque des inégalités profondes selon le genre, l’âge et le niveau d’instruction.



Le chômage reste plus prononcé en zone rurale, où il atteint 23,2 %, contre 19,6 % en milieu urbain. De plus, les jeunes sont les plus touchés :

28,5 % des 15-24 ans étaient au chômage en 2023,

26,0 % des 25-34 ans étaient également sans emploi.



Les femmes, premières victimes du chômage

Le rapport met en évidence une inégalité frappante entre les sexes. Le taux de chômage des femmes est estimé à 34,2 % en 2023, soit plus de trois fois celui des hommes (10,9 %). En d’autres termes, sept chômeurs sur dix (72,0 %) sont des femmes.



Un chômage plus marqué en milieu rural et chez les adultes

En 2023, 52,5 % des chômeurs vivent en zone rurale, où les opportunités d’emploi restent limitées. Contrairement aux idées reçues, les adultes de 35 ans et plus ne sont pas épargnés, représentant 37,3 % des demandeurs d’emploi.

Enfin, seuls 6,5 % des chômeurs ont atteint le niveau supérieur, confirmant ainsi que l’instruction reste un facteur déterminant dans l’accès à l’emploi.