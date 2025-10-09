Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Rapport CENTIF: Aliou Sall interpellé par la DIC et conduit dans les locaux du Pool Judiciaire Financier



Rapport CENTIF: Aliou Sall interpellé par la DIC et conduit dans les locaux du Pool Judiciaire Financier
Aliou Sall, ancien maire de Guédiawaye et frère de l’ex-président Macky Sall, a été interpellé ce jeudi 9 octobre 2025 par les éléments de la Division des Investigations Criminelles (DIC), selon des informations rapportées par la Radio Futurs Médias (RFM). Il a été conduit au Pool Judiciaire Financier, où il est actuellement en cours d’audition.
 
 
Cependant, l'un de ses avocats a confié à la RFM que son audition au pool judiciaire fait suite qu’il ait été cité dans rapport de la CENTIF (Cellule nationale de Traitement des Informations financières), sans donner plus de détails.

 
Autres articles


Jeudi 9 Octobre 2025 - 15:40


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter