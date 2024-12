Rapport ITIE 2023 : hausse des revenus extractifs et impact économique renforcé

Oulimata Sarr, présidente de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives du Sénégal (ITIE), a présidé ce lundi 30 décembre 2024, à Dakar, la cérémonie officielle de présentation des résultats du Rapport ITIE pour l’exercice fiscal 2023.



Dans son discours, Mme Sarr souligne que le Rapport ITIE 2023, est un document qui reflète « l’engagement de notre pays en faveur de la transparence et de la bonne gouvernance dans le secteur extractif. »



D’après elle, ce « rapport est le fruit d’une collaboration entre la société civile, l’administration et les entreprises du secteur extractif, illustre notre volonté collective de faire de nos ressources naturelles un levier de développement durable et inclusif ».



Pour l’exercice fiscal 2023 (1er janvier au 31 décembre), la présidente de l’ITIE annonce que le « total des revenus générés pour le secteur extractif a considérablement augmenté, passant de 275 milliards en 2022, à 380,03 milliards FCFA (y compris les paiements sociaux et environnementaux) en 2023, soit une hausse de 102,67 milliards FCFA ».



Elle ajoute que sur cette enveloppe, 346,19 milliards FCFA sont directement allés au budget de l’État.



Mme Sarr annonce que les revenus du secteur minier ont également une hausse de 96,72 milliards FCFA, passant de 235,71 milliards FCFA en 2022 à 332,43 milliards FCFA en 2023.



En somme, elle souligne que la contribution du secteur extractif a conduit à une hausse de 4,72% du Produit intérieur brut, et de 9,40% des recettes de l’État.



8 523 personnes ont été employées en 2023



Ainsi, poursuit la présidente de l’ITIE, au titre de l’année fiscale 2023, le volume des « transactions effectuées par les entreprises du secteur extractif avec des fournisseurs étrangers et locaux se chiffre à 1 967 milliards FCFA, dont 906 milliards FCFA captés par les entreprises sénégalaises soit 46% de contenu local ».



Oulimata Sarr informe que 8 523 personnes ont été employées en 2023 par les vingt-six (26) entreprises incluses dans le périmètre ITIE. Les chiffres de l’emploi se présentent comme suit : 87,03% des effectifs sont des nationaux.



Quant à la masse salariale globale déclarée, elle s’élève à 96,32 milliards de FCFA répartis entre les employés du secteur minier (85,996 milliards de FCFA) et les employés du secteur des hydrocarbures (10,324 milliards de FCFA).



Enfin, la présidente de l’ITIE a annoncé la publication, sur le site du ministère de l’Environnement, de plus d’une centaine de documents relatifs aux études d’impact environnemental et social ainsi qu’aux plans de développement environnemental et social.