Rapport OMS : Dakar est la 2e ville la plus polluée au monde

Avec 146 microgrammes de particules fines/m3? Dakar occupe la deuxième place des grandes villes les plus polluées dans le monde juste après la capitale de l’Inde, Delhi. Ce taux dépasse de loin le baromètre de l’Organisation mondiale de la santé (Oms) qui fixe le seuil à 20 microgrammes/m3.



Dakar qui occupait la 15e place en 2013 a dégringolé de 13 places en 5 ans, suite notamment au manque de contrôle par rapport aux véhicules circulant sur son territoire, mais aussi, à la vétusté des moyens de transports qui déversent chaque jour une impressionnante quantité de matières polluantes.



Et pour ne rien arranger à cette situation, on note une impressionnante concentration d’usines pollueuses dans la capitale sénégalaise ou dans ses environs.



Des Dakarois qui se sont prononcés au micro de Rfi indexent l’inertie des autorités alors que des poubelles sont brûlées chaque jour au vu et au su de tout le monde.



Si rien n’est fait, la pollution qui recouvre la capitale sénégalaise pourrait bientôt constituer un problème de santé publique.