Rapport Pasec 2019 : la Confemen plaide pour l’amélioration de la culture générale des enseignants

La Conférence des ministres de l’Education des Etats et gouvernements de la Francophonie ( Confemen ) a lancé lundi, son rapport du Programme d’analyse des systèmes éducatifs 2019. L’enquête effectuée sur 14 pays de l’Afrique subsaharienne francophone dont le Sénégal, sera rendue public au cours de l’année 2021.



Cependant, le Secrétaire général de la Confemen, Rahaman Baba Moussa, est revenu sur l’enquête réalisée sur les enseignants. Il s’agissait de voir, selon lui, si les enseignants ont les capacités d’accompagner les élèves.



« Cela nous a permis de voir que nous avons de bons enseignants, mais qu’il y a un travail essentiel à faire pour améliorer les enseignants », a déclaré le Sg de Confemen qui se fonde sur les recommandations du rapport du Pasec (Programme d’analyse des systèmes éducatifs du Confemen) 2019 pour dire que la fonction enseignante doit être considérée comme un métier exigeant des connaissances disciplinaires approfondies.



Dans cette dynamique, Rahaman Baba Moussa a plaidé pour la mise à la disposition des enseignants de ressources pédagogiques et didactiques nécessaires (livres, outils numériques notamment des équipements informatiques, logiciels, accès à des plateformes numériques). Afin que les enseignants puissent améliorer leur culture générale et leurs qualifications professionnelles.



La cérémonie de lancement du Pasec 2019 qui a coïncidé avec les 60 ans de la Confemen, a été présidée par le président de la République Macky Sall.