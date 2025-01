Rapport d’activité de la CENTIF : une année 2023 marquée par une hausse des dossiers traités et des infractions détectées

En 2023, la CENTIF a examiné un total de 138 dossiers, soit une progression par rapport aux 35 dossiers transmis au Parquet en 2022. Parmi ces dossiers, 43 ont été transmis au Parquet, marquant une augmentation par rapport aux 35 de l'année précédente. Cette hausse indique non seulement une vigilance accrue dans la détection des activités suspectes, mais aussi une implication plus grande des autorités judiciaires pour traiter ces affaires.

Le rapport fait état de plusieurs types d'infractions financières ayant retenu l'attention de la CENTIF. La fraude financière, qui demeure un problème majeur, a été identifiée dans 473 cas. Cela comprend des activités telles que les transactions frauduleuses, les manipulations de comptes bancaires et d'autres formes de détournements financiers.



Les infractions fiscales pénales ne sont pas en reste, avec 41 cas rapportés. Celles-ci incluent des pratiques illégales visant à échapper aux obligations fiscales, telles que la sous-déclaration des revenus ou l’utilisation de mécanismes frauduleux pour éviter le paiement des impôts.

En outre, la CENTIF a également relevé 33 cas d’infractions à la réglementation des charges, un domaine où la non-conformité peut entraîner des sanctions sévères. Ces infractions incluent des manquements à la législation sur la gestion des fonds publics, qui constituent une violation de la transparence et de l’intégrité financière dans la gestion des ressources.



Les chiffres du rapport 2023 révèlent une année particulièrement dynamique pour la CENTIF dans sa mission de lutte contre les activités illégales sur le marché financier. La transmission d’un plus grand nombre de dossiers au Parquet traduit l'engagement de l'institution dans la répression des infractions financières et la préservation de l'intégrité du système financier national.