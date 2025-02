Rapport de la Cour des Comptes : Moussa Tine appelle Macky Sall à se prononcer

Selon Moussa Tine, il est impératif que le Président Macky Sall prenne la parole pour donner sa version des faits. “Le président Macky Sall doit prendre la parole pour s’expliquer devant les Sénégalais. Même à travers un communiqué”, a-t-il déclaré, soulignant la nécessité de fournir des éclaircissements sur les questions soulevées par le rapport de la Cour des Comptes. Pour lui, cette prise de parole s'avère importante, d'autant plus que le président avait récemment pris la parole pour se défendre sur des problèmes internes à son propre parti.



Cependant, Moussa Tine a émis des doutes quant à une éventuelle traduction de l'ancien Président devant une haute Cour de justice, pointant ce qu’il appelle un "vide juridique". Qui pourrait freiner une telle procédure. Il s'inquiète ainsi de l'absence d'un cadre légal clair pour permettre de telles actions.



Le président de Pencoo a également dénoncé ce qu’il considère comme un manque de démarche contradictoire pour renforcer la crédibilité du rapport de la Cour des Comptes. Selon lui, l’absence d’un véritable processus de confrontation des faits, impliquant à la fois les autorités et les accusateurs, réduit la portée de ces conclusions.



En définitive, Moussa Tine appelle à plus de transparence et de responsabilité de la part de Macky Sall, pour répondre aux préoccupations soulevées par le rapport.