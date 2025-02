Rapport de la Cour des Comptes : un écart de 25,27 % entre les chiffres réels et les montants annoncés

Le rapport de la Cour des Comptes rendu public ce mercredi 12 février révèle d'importants écarts entre les données budgétaires officielles et la réalité des finances publiques du Sénégal.



Un exemple frappant concerne l'encours de la dette publique : selon la loi de règlement de 2023, celui-ci s’élèverait à 13 854 milliards de francs CFA. Or, d’après la Cour des Comptes, l’encours total réel de la dette de l’administration centrale budgétaire atteignait 18 558,91 milliards de F CFA au 31 décembre 2023, représentant 99,67 % du PIB.



Cet écart de 25,27 % met en lumière une divergence majeure entre les chiffres avancés par le précédent gouvernement et la réalité financière du pays. Ces nouvelles révélations renforcent les préoccupations sur la transparence budgétaire et la gestion des finances publiques.



La publication de ce rapport intervient après les alertes du Premier ministre Ousmane Sonko sur l’ampleur du déficit budgétaire et l’endettement réel de l’État.