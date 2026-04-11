Lutte contre la drogue : l’OCRTIS multiplie les opérations et réalise plusieurs saisies dans tout le pays

L’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS) a mené, durant le mois d’avril 2026, une série d’opérations sur l’ensemble du territoire national. Ces interventions ont permis plusieurs interpellations et d’importantes saisies, dans le cadre de la lutte contre le trafic et la consommation de stupéfiants.



Zone Centre-Est (Kaolack et Kédougou)

À Kaolack, à Ndingler, la Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) a arrêté quatre individus en possession de 3 kg de chanvre indien. Dans une autre opération à Koular Socé, un suspect a été interpellé avec 2,3 kg de chanvre indien ainsi que 17 cornets du même produit.



À Kédougou, dans la localité de Bantaco, une femme a été arrêtée pour vente illégale de médicaments. Elle serait impliquée dans la commercialisation de Tramadol depuis son lieu de travail. Elle est poursuivie pour exercice illégal de la profession de pharmacien et vente illicite de médicaments.



Zone Nord et Ouest (Louga et Thiès)

À Louga, dans le quartier Keur Serigne, un individu a été arrêté après la découverte de 1,55 kg de chanvre indien, conditionné en blocs et cornets. Les agents ont également saisi 22 480 F CFA et du matériel de conditionnement.



À Thiès, un autre individu a été placé en garde à vue après la saisie de 2,4 kg de chanvre indien retrouvés à son domicile.



Zone Dakar : démantèlement de réseaux

Dans la capitale, à Dakar, deux individus ont été interpellés avec trois pierres de crack. L’opération a toutefois été marquée par des tensions, une partie de la population ayant lancé des projectiles sur les agents.



Par ailleurs, un réseau de livraison de haschich à domicile a été démantelé dans plusieurs quartiers (Sicap, Baobab, Karack et Point E). Deux suspects ont été arrêtés en pleine transaction. La perquisition a permis la saisie de 33 grammes de haschich, une balance électronique, une moto et une somme d’argent. Les personnes interpellées sont poursuivies pour association de malfaiteurs et trafic de drogue.