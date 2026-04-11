Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Touba : deux hommes arrêtés pour viol sur un élève de 12 ans



Touba : deux hommes arrêtés pour viol sur un élève de 12 ans
 Le Commissariat spécial de Touba a procédé, le 9 avril 2026, à l’interpellation de deux individus pour « actes contre nature, viol et détournement de mineur ».
 
Selon les éléments recueillis, la victime, un élève coranique âgé de 12 ans, a formellement désigné les mis en cause comme étant ses agresseurs. À la suite de cette dénonciation, les membres de la communauté locale ont conduit les suspects au commissariat. Une réquisition a été immédiatement adressée à un médecin ; après examen, celui-ci a établi un certificat médical corroborant les accusations de l’enfant.
 
Les mis en cause ont été placés en garde à vue et l’enquête suit son cours.
Autres articles

Moussa Ndongo

Samedi 11 Avril 2026 - 22:46


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter