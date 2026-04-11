Touba : deux hommes arrêtés pour viol sur un élève de 12 ans

Le Commissariat spécial de Touba a procédé, le 9 avril 2026, à l’interpellation de deux individus pour « actes contre nature, viol et détournement de mineur ».



Selon les éléments recueillis, la victime, un élève coranique âgé de 12 ans, a formellement désigné les mis en cause comme étant ses agresseurs. À la suite de cette dénonciation, les membres de la communauté locale ont conduit les suspects au commissariat. Une réquisition a été immédiatement adressée à un médecin ; après examen, celui-ci a établi un certificat médical corroborant les accusations de l’enfant.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue et l’enquête suit son cours.