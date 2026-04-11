Ordination épiscopale à Kolda : Mgr Joseph Francis Janvier Badji fait son entrée dans le collège des évêques

La ville de Kolda vibre ce week-end des 11 et 12 avril au rythme d’un événement religieux d’envergure, en accueillant l’ordination épiscopale de Monseigneur Joseph Francis Janvier Badji, nommé Évêque coadjuteur du diocèse depuis janvier dernier. Une cérémonie solennelle qui a rassemblé un parterre impressionnant de personnalités religieuses, administratives et politiques, ainsi que des milliers de fidèles venus de toute la sous-région.



L’événement a enregistré la présence remarquable du nonce apostolique, représentant du Saint-Siège, ainsi que des archevêques de Nouakchott, de Conakry et de Bafata (Guinée-Bissau). À leurs côtés, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, des autorités administratives locales, des chefs religieux et coutumiers ont également pris part à cette célébration, témoignant de son importance au-delà du cadre strictement ecclésiastique.



Dans une atmosphère empreinte de ferveur et de recueillement, les fidèles catholiques ont répondu massivement à l’appel, faisant de Kolda, le temps d’un week-end, un véritable carrefour de la chrétienté ouest-africaine.



Placée sous le sceau de la devise « Humilité et Confiance », l’ordination de Mgr Badji marque une nouvelle étape dans la vie du diocèse de Kolda, qui couvre les régions administratives de Kolda et de Sédhiou. Dans son allocution, le nouveau prélat a exprimé sa profonde gratitude et réaffirmé son engagement pastoral.



« Nous œuvrerons aux côtés des pouvoirs publics pour l’édification d’une société juste et prospère, pour un développement qui place l’humain au cœur des politiques publiques, mais aussi pour la consolidation d’une République sociale, laïque et démocratique », a déclaré Mgr Joseph Francis Janvier Badji.



Par ces mots, le nouvel évêque coadjuteur inscrit son action dans une dynamique de collaboration étroite avec les autorités étatiques, tout en mettant en avant les valeurs de justice sociale, de paix et de développement inclusif.



Au-delà de son caractère religieux, cette cérémonie aura été un moment fort de communion, de dialogue interreligieux et de rayonnement pour la région de Kolda, confirmant une fois de plus son rôle de carrefour spirituel et culturel en Casamance.