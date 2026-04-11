Contentieux CBAO–Bocar Samba Dièye : Famara Ibrahima Cissé dénonce 18 ans de blocage et appelle à une médiation urgente

Famara Ibrahima Cissé, président de l’Association des clients et sociétaires des institutions financières africaines (ACSIF), a animé une conférence de presse ce samedi pour faire le point sur le contentieux opposant l’opérateur économique Bocar Samba Dièye à la CBAO. Il a qualifié ce dossier de « combat citoyen » engagé depuis 2008 et a appelé à une médiation.



« 18 ans durant, nous sommes en train d'alerter l'opinion publique. 18 ans durant, nous sommes au tribunal contre un monstre financier qui veut s'imposer en s'emparant des biens de Bocar Samba Dièye. Je tiens à rappeler aussi que le contentieux a été à un moment donné saisi par la justice qui a ordonné une expertise, qui a commandité une expertise », a-t-il déclaré.



Selon Famara Ibrahima Cisssé, les conclusions du rapport d’expertise sont sans équivoque : « Et le rapport de l'expertise, je rappelle que le seul rapport de l'expertise demande à ce que les biens de Bocar Samba Dièye qui ont été injustement spoliés par la CBAO, lui soient restitués. Et pour revenir au seul rapport qui a été commandité par la justice, le rapport demande à ce que les 5,6 milliards qui ont été injustement débités du compte de Bocar Samba Dièye, lui soient restitués. Parce que dans le rapport, il est mentionné qu'il n'y a aucune traite valide, comme l'a indiqué la CBAO ».



Il poursuit : « Le rapport demande aussi que 2,6 milliards qui ont été injustement débités encore du compte de Bocar Samba Dieye, en guise de frais d'agio, lui soient restitués. Le rapport demande aussi que les 388 millions 452 420 FCFA débités en guise de frais dans le compte de Bocar Samba Dièye lui soient restitués. Donc le rapport est sans équivoque, clair et limpide ».



Aboutir à une médiation



Famara Ibrahima Cissé s’étonne toutefois de la durée du litige : « Nous sommes cependant très étonnés que le conflit dure encore 18 ans. Je rappelle que l'Etat du Sénégal a tenté une médiation qui a trop duré et qui ne donne, jusqu'au moment où je vous parle, aucun résultat. Ce qui nous amène à renforcer aussi le combat que nous sommes en train de mener depuis lors ».



Il insiste également sur la situation personnelle de l’homme d’affaires : « Je rappelle aussi que Bocar Samba Dièye a 93 ans et 18 ans durant, il est en train de se battre contre cette banque. Et nous demandons à la Banque centrale, à l'opinion publique, nationale comme internationale, comme à l'Etat du Sénégal, de s'affairer autour de cette question, pour qu'on puisse aboutir à une médiation, à la limite même, à une réussite favorable ».



Enfin, il réaffirme la détermination de l’opérateur économique : « Bokar Samba Dièye n'a jamais dit qu'il abandonnait ce combat. Bocar Samba Dièye demande le soutien du peuple sénégalais, demande le soutien de l'Etat du Sénégal. Des lettres ont été envoyées à la primature, à la présidence, aux médiateurs, à toutes les autorités de ce pays, pour que ce soutien lui soit apporté parce qu'il a la vérité en bandoulière, il a la vérité avec lui ».



Et de conclure : « Donc, rassurez-vous, le combat continue et les jours à venir, nous allons l'intensifier. Nous allons mobiliser toute l'opinion, toutes les forces de ce pays au service de cette cause particulière ».

