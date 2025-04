Rapport de la Cour des comptes : l’APR et ses alliés annoncent la publication prochaine d’un contre-rapport

L’Alliance pour la République (APR), accompagnée de ses alliés et sur "instructions" de Macky Sall, a pris l’initiative de mettre en place un groupe de travail chargé de produire une réponse solide, argumentée, chiffrée et documentée. Selon Pape Malick Ndour, ce document a été élaboré en réaction au rapport intitulé « Audit du rapport sur la situation des finances publiques, gestion 2019 à 2024 », publié le 12 février 2025 par la Cour des comptes de la République du Sénégal.



Pour l’APR et ses partenaires, cette démarche vise à faire face à ce qu’ils considèrent comme une "tentative de manipulation de l’opinion publique".



Selon eux, « l’imposteur », en référence implicite aux nouvelles autorités, n’aurait qu’une seule obsession : « noircir le bilan élogieux du régime précédent et discréditer le président Macky Sall, son parti et sa gouvernance ». Ils ajoutent que « les accusations récentes de maquillage des chiffres s’inscrivent dans cette logique de diabolisation systématique ».



« Ce document, que nous assimilons à un contre-rapport du prétendu rapport de la Cour des comptes, se décline en quatre parties : un rappel des faits, une analyse de la forme, de la procédure et du fond du rapport, suivie d’une conclusion, et enfin, des annexes contenant les documents en notre possession », a détaillé Pape Malick Ndour, porte-parole du jour.



Il a précisé que ce contre-rapport sera transmis aux partenaires bilatéraux et multilatéraux, mis à la disposition du public, et publié sur un site dédié. Il sera disponible en versions française et anglaise, et fera également l’objet de traductions dans les principales langues nationales.