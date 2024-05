Rapport du fonds Covid-19 : Le ministre de la Justice Ousmane Diagne relance les poursuites

Ça va bouger du côté de la Justice. Mercredi 15 mai 20243, en Conseil des ministres, le ministre de la Justice et Garde des Sceaux du Sénégal Ousmane Diagne a pris la parole pour faire une communication concernant le traitement judiciaire du rapport de la Cour des Comptes sur la gestion des fonds COVID. Et c'est sans entrer dans les détails. Mais tout porte à croire que ce dossier évoqué par Ousmane Diagne semble être une priorité pour le nouveau régime et devrait connaître des évolutions significatives.



Rappelons que des enquêtes approfondies ont été menées par la Division des investigations criminelles (DIC) pour identifier les responsables et garantir que des mesures appropriées soient prises.



Il est à noter que la gestion des fonds COVID a suscité une attention particulière au Sénégal, en raison de l'ampleur des ressources mobilisées pour faire face à la crise sanitaire et de l'urgence des besoins à couvrir. Le rapport de la Cour des Comptes a révélé des dysfonctionnements et des cas de mauvaise affectation de fonds, entraînant une demande accrue de transparence et de justice de la part du public.