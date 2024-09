Rapport financier 2023-2024 : le CNG déclare 308.946.343 FCFA de recettes et 288.976.764 FCFA de charges

Comme chaque année après la fin de la saison, le Comité national de gestion de lutte (CNG) a tenu son assemblée générale d'information hier mercredi 11 septembre 2024, à l'arène nationale. Occasion pour le président de donner le bilan de la saison. Bira Sène a exposé le bilan financier et administratif de la saison 2023-2024.



Sur le plan financier, le CNG a annoncé un total de 308.946.343 (trois cents huit millions neuf cents quarante-six mille trois cents quarante-trois) FCFA de recettes et 288.976.764 (deux cents quatre-vingt-huit millions neuf cents soixante-seize sept cents soixante-quatre) FCFA de charges.



Concernant les recettes de cette saison 2023-2024, Il y a les Licences promoteurs de lutte avec frappe (11.800.000 FCFA), les Licences promoteurs de lutte sans frappe (3.600.000), les Licences managers (1.300.000 FCFA), les Licences lutteurs (21 738 000 FCFA), les Licences entraineurs (495.000 FCFA), les Droits d'affiliation (1.450.000), les Sanctions pécuniaires (40.507.500 FCFA), les Droits d'organisations lutte avec frappe (74.125.000 FCFA), le Quote-part droit d'organisation lutte sans frappe (780.000 FCFA), Accord partenariat SunuBet (30.000.000), Drapeau chef de l'Etat 2024 (54.000.300 FCFA); ainsi que le Championnats d'Afrique de lutte de plage (61.425.000 FCFA).



Solde positif de 19.969.579 FCFA



Concernant les dépenses, le CNG a déboursé en détail pour son Fonctionnement 42.005.250 FCFA pour ses Honoraires 44.499.000 FCFA, pour l'Assurance des lutteurs 3.501.000 FCFA, les galas 9.059.500 FCFA, le Quote-part région et promoteurs 2.242.500 FCFA, pour les équipes nationales 30.456.001 FCFA pour les appuis sociaux et sportifs 2.185.000 FCFA, pour l'organisation du Drapeau chef de l'Etat 71.194.000 FCFA ainsi que 83.834.513 FCFA pour la participation des lutteurs aux Championnats d'Afrique de lutte de plage.



D’après le rapport financier, le CNG a réalisé un solde positif de 19.969.579 (dix-neuf millions neuf cent soixante-neuf mille cinq cent soixante-dix-neuf) FCFA pour la saison 2023-2024.