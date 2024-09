Rapport financier 2023 de la FSF : une chute de 70 % des revenus et un déficit d’exploitation de 2,1 milliards FCFA

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a publié son rapport financier pour l'année 2023. Les revenus ont chuté de 70 % en raison de l'absence de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) et de la Coupe du monde, ramenant le chiffre d'affaires à 5,4 milliards FCFA, contre 17,6 milliards en 2022.



Malgré cette baisse significative des recettes, les dépenses ont continué à augmenter. Les subventions aux ligues et clubs, ainsi que les primes, ont doublé, atteignant 5,6 milliards FCFA.



L'organisation des championnats a également coûté 3,7 milliards FCFA. Cette gestion a conduit à un déficit d'exploitation de 2,1 milliards FCFA, comparé à l'excédent de 11 milliards enregistré en 2022.



Déficit d’exploitation de 2,1 milliards FCFA



Selon le rapport financier de la FSF, le total des encaissements prévisionnels pour l’année 2024 est estimé à Sept milliards quatre cent quarante et un millions deux cent soixante-huit mille sept cent trente-huit (7 441 268 738) FCFA.



Le total des décaissements prévisionnels pour l’année 2024 est estimée à Neuf milliards vingt millions huit cent cinquante et un mille trois cents vingt-deux francs (9 020 851 322) FCFA, renseigne la même source.



En conséquence, la FSF se retrouve avec un déficit d’exploitation de 2,1 milliards FCFA, contrastant fortement avec l’excédent de 11 milliards enregistré l’année précédente.



A la fin de l’année 2023, le solde de trésorerie est estimé à 4.213 652 048 (quatre milliards deux cent treize millions six cent cinquante-deux mille quarante-huit ) FCFA.