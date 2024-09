Rapport financier de la FSF : Augustin Senghor justifie la baisse des rentrées pour l’exercice 2023

Le président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Augustin Senghor, s'est exprimé sur le rapport financier de l'année 2023, entraînant la baisse significative des rentrées pour l’exercice 2023.



« Les rentrées dans le football sont des rentrées saisonnières. Parce qu'elles dépendent globalement des grandes compétitions et il ne suffit pas d'y participer seulement mais il faut être performant. En dehors d'avoir des trophées, les Sénégalais doivent comprendre que pour pouvoir continuer à bénéficier de rentrées et avoir au moins une autonomie du football de plus en plus marquée financièrement, il nous faut continuer à être présents dans les grandes compétitions de football, qu'elles soient continentales ou mondiales, mais aussi à être performants », a expliqué Me Augustin Senghor à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire de la FSF tenue le samedi 21 septembre.



Il a ajouté : « Aujourd'hui, l'objectif est de nous mettre en sécurité financièrement, constituer des réserves suffisantes pour maintenant et pour le futur ».



Pour rappel, le rapport financier de la FSF pour l'année 2023 révèle une chute de 70 % des revenus en raison de l'absence de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) et de la Coupe du Monde, ramenant le chiffre d 'affaires à 5,4 milliards FCFA, contre 17,6 milliards en 2022.