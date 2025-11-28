Rapports de l'IGE sur le CESE et du Prodac : les grosses révélations de Ousmane Sonko

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a affirmé détenir l’ensemble des rapports officiels, qu’ils aient été suivis de propositions lus et approuvées par le Président de la République. Parmi ceux-ci figurent notamment le rapport de l’Inspection générale d’État (IGE) sur le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et celui relatif au Programme national des Domaines agricoles communautaires (PRODAC).



« Tous les rapports parvenus à la Primature ont été transmis soit au ministre de la Justice, soit à la Cour des comptes. Même s’il y avait un rapport qui épingle mon propre frère, je le transférerais. Je n’ai aucun doute là-dessus », a-t-il déclaré.



Il a précisé que « tous les rapports, notamment les certificats nominatifs d’obligations figurant dans celui de la Cour des comptes, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), le Fonds d’entretien routier autonome (FERA) et le Fonds de développement des transports terrestres, ont été transmis ».



Concernant le rapport de l’IGE qui aurait mis en cause Aminata Touré durant sa présidence du CESE, Ousmane Sonko a indiqué que le document suit son cours. « Ce rapport a été lu et approuvé par le président sortant Macky Sall, à l’exception de la recommandation n°2, qui préconisait la suppression des avantages du président d’honneur. L’ancien Premier ministre, Amadou Ba, avait commencé à l’exécuter : il avait écrit le 3 juillet 2023 pour que la justice soit saisie », a-t-il révélé.



Avant d'ajouter : « Il ne fait aucun doute que ce rapport a été transmis. En ce qui me concerne, et par respect pour le principe de continuité de l’État, j’ai accompli toutes les démarches nécessaires. J’ai transmis ce qui devait l’être à la justice. »



Au sujet du rapport du Prodac, qui avait motivé son inéligibilité lors de l’élection présidentielle du 24 mars 2024, Ousmane Sonko a annoncé des développements majeurs à venir. « Il y a des gens qui ne dormiront pas. La semaine prochaine, mes avocats s’adresseront aux Sénégalais concernant ce dossier », a-t-il conclu.