Rareté de la pomme de terre: les commerçants lancent un SOS

Plus de pomme de terre sur le marché de Dakar et si vous en trouvez chez les grossistes c’est de la mauvaise qualité. Ainsi, les consommateurs sont obligés de se ravitaller en frites surgelées . Quant aux commerçants, ils demandent à l’Etat du Sénégal d’ouvrir le marché de pomme de terre importée pour assurer l’approvisionnement en qualité et quantité.



Ce que craignaient les commerçants avant la fête de la tabaski est arrivé . Car, il est quasiment impossible de trouver de la pomme de terre sur le marché local. Et comme si la rareté ne suffisait pas, la cherté s’y ajoute. Le prix de la pomme de terre qui était fixé au prix de 350 francs le kilo, par le ministre du Commerce a grimpé à 700 francs actuellement.

A cet effet les commerçants à qui cette pomme de terre locale n’arrange pas du fait de leur mauvaise qualité demandent à l’Etat du Sénégal de débloquer le marché de l’importation.