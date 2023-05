Rassemblement F24: huées, bagarres, crises, problème de connexion, le point sur "Les A-côtés" de l’événement

Le mouvement des Forces vives du Sénégal, composé de plus 150 partis politiques et mouvements de la société civile a réussi sa première mobilisation. Le F24 a rassemblé des centaines de manifestants vendredi dans l'après-midi à la Place de la Nation. Ce, pour dire "non à une éventuelle troisième candidature de Macky Sall, et non à la sélection des candidats". PressAfrik vous fait le point des choses passées inaperçues.



Malgré le soleil piquant, les militants des partis politiques réunis au sein de ladite organisation ont massivement répondu à l'appel. Ils tendaient dans la foule, leurs drapeaux aux couleurs du Sénégal, avec l'étoile flanquée au milieu. Certains se font envelopper de leurs drapeaux déjà cousues. Sur les polos, tee-shirts et casquettes, on pouvait lire ; « Sonko candidat 2024 », « Macky Sall s'est fini »…



Ces centaines de Sénégalais, ont, à travers des pancartes, lancé des messages au chef de l'Etat. « Non au 3e mandat », « Sonko l'espoir de tout un peuple », « Libérez les détenus politiques », « Le respect de la Constitution sur la limitation à deux mandats », « Sonko dafaye bok, Macky Sall dou bok », pour dire Sonko sera candidat et Macky Sall non, et tant d'autres messages.



Tout au cours du rassemblement, on avait l'impression que l’opposant sénégalais Ousmane Sonko était sur les lieux. Les militants venus répondre à l'appel n’ont cessé de scander son nom et exprimer leur sympathie pour lui. Dans la foule, on peut les entendre scander: « Sonko lagn beug» (nous n'aimons que Sonko, en wolof). Les militants ne s'intéressait qu'à lui. Rien que prononcer son nom faisait vibrer le public.



Ce qui n'a pas été le cas lorsqu’on a appelé le député Pape Djibril Fall ainsi que l’ancien maire de Dakar Khalifa Sall. Une fois sur le podium, les deux leaders ont été hués par l'immense foule présente à la Place de la Nation. Ce qui a provoqué un tohu-bohu.



Heureusement, Déthié Fall et les autres leaders de l'opposition ont rejoint sur le podium l'ancien édile de Dakar, pour calmer le public.



Bataille entre militants



Les hués à l'endroit de Khalifa Sall n'ont pas plu à ses militants présents au rassemblement. Cela a provoqué une bagarre. Derrière le podium, un de ses militants a été bastonné par des "Pastef Boys" (appellation des militants de Sonko). Il a fallu l'intervention du rappeur et membre de Y en a marre Kilifeu pour les calmer. Par la suite il a ramené le jeune dans sa voiture