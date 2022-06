Rassemblement de Yaw: Khalifa Sall, Déthié Fall et Cheikh Tidiane Youm entendus à deux reprises par la Police

Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ont été entendus à deux reprises par la police de Médina pour s'expliquer de la tenue de leur "rassemblement pacifique" prévu, mercredi 8 juin à la Place de L'Obélisque. La nouvelle a été donnée par le mandataire de la coalition, Déthié Fall, en conférence de presse, ce mardi.



"On (Déthié Fall, Khalifa Sall et Cheikh Tidiane Youm) a été entendu au commissariat de Médina le vendredi 3 juin à 20 heures au moment où le Conseil constitutionnel affiché les listes pour parler de la tenue de notre rassemblement. Hier (lundi 6 juin) encore, un jour de férié à 14 h 30 on a été convoqué", a confié Déthié Fall.



Mais ce qui est nouveau de cette deuxième convocation des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi est que, "le commissaire de la Police de Médina leur a montré une vidéo et des audios d'une personne avec la photo de Ousmane Sonko appelant à une manifestation violente", a fait savoir Déthié Fall.



Après visionnage, le commissaire a demandé aux trois leaders de la coalition, convoqués, d'apprécier cette situation. La réponse de Khalifa Sall était que "ces déclarations ne les engagent pas et que la police qui dispose suffisant de logistique peut identifier cette personne". L'ancien maire de Dakar de signifier aux limiers que "cette vidéo peut même venir de la police ou du pouvoir pour manipuler le peuple, dissuader les citoyens à participer à ce rassemblement qui n'a rien de violent."



Diéthé Fall de renchérir "nous attendons d'eux (la police ) d'être sécuriser, accompagner pour informer la population à travers un rassemblement pacifique. Le pays n'appartient, ni a Macky, encore moins les sept (7) sages. On avait pensé que les sages allaient prendre une décision sage et juste. Mais tel n'est pas le cas."