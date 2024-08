Rationalisation du train de l'Etat : vers des programmes de contrôle et de réduction des dépenses

,

Les nouvelles autorités sénégalaises sont dans une logique de rationaliser les dépenses de l'Etat. C'était une des promesses de campagne du tandem Ousmane Sonko-Bassirou Diomaye Faye. Ces deux avaient tout le temps dans leur discours décrié le train de vie dispendieux de l'Etat. Le Premier ministre Ousmane Sonko dit noter "beaucoup de gabegies dans l'administration publique". Et le chef du gouvernement de déclarer, "il y a énormément de gabegies dans toutes les consommations, qu’il s’agit de l’énergie, du matériel bureautique, de la consommation d’eau, du carburant, entre autres. Ce qui se passe dans les administrations dépasse l’entendement”. Monsieur Sonko a fait cette déclarationhier mardi, lorsqu'il présidait un Conseil interministériel consacré à l’approvisionnement en eau potable. A l'en croire, il n'est plus question de "laisser les commandes entre les mains de chacune des administrations".Dans ce cadre, "des programmes de contrôle et de réduction des dépenses seront logés entre la Primature et le ministère des Finances", a de plus ajouté le Premier ministre. “Je pense ce sont des mesures hardies qu’il faudrait prendre et qui permettraient à l’Etat, selon nos projections, si l’ensemble des mesures sont appliquées, de faire des économies de plusieurs centaines de milliards FCFA par année. Et c’est important pour nous”, a-t-il martelé.