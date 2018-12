Réaction de Pogba après le départ de Mourinho de Man U

Paul Pogba est l'un des grands gagnants de cette journée. Le Français, qui avait une très mauvaise relation avec Mourinho, a publié une photo sur Instagram après l'annonce du limogeage de l'entraîneur, et l'a rapidement supprimé par la suite. Paul Pogba ne jouait plus depuis quelques semaines en raison de sa mauvaise relation sur son entraîneur et a multiplié les rencontres sur le banc, dont les défaites contre Valence et Liverpool la semaine passée.