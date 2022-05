Réaction de Sadio Mané après son penalty raté : «Édouard me connaît très bien, il a été plus malin»

« On savait que ça allait très compliqué. On avait en face de nous une belle équipe de Chelsea qui nous a crée pas mal de problèmes. Mais bon, on s'attendait à ça. Je pense que le plus important pour nous c'est de gagner, on l'a fait. Pour le penalty, Edouard (Mendy), c'est quelqu'un qui me connait très bien. J'ai m voulu le piéger, m mais il a été plus malin. Je connais son point faible. J'ai essayé de mettre le ballon là-bas (...). Le plus important, cest la gagne et on l'a fait. On est tous heureux et tout le monde est fier de nous», a-t-il commenté.

Interrogé sur la course au ballon d'or entre lui et Karim Benzema, le Sénégalais dit préférer la Coupe. «Je suis quelqu’un qui prime tout le temps sur le collectif, et je pense que si on me donnais le Ballon d’Or ou la Ligue des Champions, je prendrais la Ligue des Champions. Je vais essayer de tout donner pour mon équipe. Pour ce qui est du Ballon d’Or, si ça arrive, ce serait un bonus », a lâché Sadio au micro de beIN SPORTS.

Après son penalty manqué face à son compatriote de Chelsea, en final du FA Cup ce samedi, Sadio Mané a réagi au micro de BeIn Sport. Voulant piégé son gardien en équipe nationale, il s'est retrouvé piégé lui-même.