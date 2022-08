Real : Ancelotti annonce que Casemiro veut partir

Ce qui semblait farfelu, voire impensable, il y a encore quelques semaines est en train de devenir concret. Casemiro, arrivé au Real Madrid en 2012, et devenu au fil des années un élément indispensable du milieu de terrain avec Kroos et Modric, se dirige vers un départ. Manchester United est prêt à saisir l'opportunité, et l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a confirmé que le joueur avait demandé à partir.



« J'ai parlé avec lui ce matin. Il veut tenter un nouveau défi, une nouvelle opportunité. Le club le comprend pour ce qu'il a fait et pour la personne qu'il est. Il y a des négociations, rien n'est officiel, mais sa volonté de partir est clair », a expliqué Ancelotti en conférence de presse. « Je n'ai pas essayé de le convaincre. J'ai beaucoup parlé avec lui, je suis très confiant avec lui, il nous a beaucoup aidés. En écoutant sa volonté et son désir, il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Vous devez tenir compte de cela. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines heures, s'il reste ou non. »