Real Madrid : Mbappé a inscrit ses premiers buts en Liga

L’attaquant français Kylian Mbappé a inscrit ses premiers buts en Liga avec le Real Madrid, dimanche au stade Santiago-Bernabeu face au Betis Séville, alors qu’il n’avait plus marqué depuis quatre matches et sa réalisation face à l’Atalanta Bergame en Supercoupe d’Europe.



Après s’être procuré un grand nombre d’occasions en première période, le N.9 du Real a fini par trouver l’ouverture à la 67e minute, trompant facilement le gardien du Betis du pied gauche après une talonnade de Fede Valverde, avant de doubler la mise sur penalty (75e).



Remplacé par Luka Modric à la 84e minute, il est sorti tout sourire sous les vivats des socios du Bernabeu, rapporte l’AFP.



Depuis son premier but et son premier titre en Supercoupe d’Europe, le 14 août à Varsovie, Mbappé n’avait plus trouvé le chemin des filets et les critiques commençaient à fleurir dans la presse espagnole.