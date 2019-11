Réal Madrid-Psg: Neymar relégué sur le banc par Tuchel après son comportement contre Lille

Thomas Tuchel a pris sa décision : Neymar ne commencera pas la rencontre de Ligue des champions, ce mardi soir (21 h), à Madrid, contre le Real. L'entraîneur du PSG n'a pas encore officiellement annoncé son équipe aux joueurs mais sa star brésilienne prendra place sur le banc. Le staff a justifié ce choix par des raisons physiques, Neymar n'étant pas jugé à 100 % après ses six semaines d'absence pour blessure.



Contre Lille, il a quitté le Parc avant la fin du match

Est-ce la seule raison ? Vendredi, Neymar, remplacé à la 65e minute par Mbappé contre Lille, a quitté le Parc des Princes avant la fin du match. Une attitude qui n'a pas dû forcément plaire à ses dirigeants.



Le PSG évoluera donc en 4-3-3 avec une attaque composée de Mbappé, Di Maria et Icardi alors que Marquinhos, en sentinelle, Verratti et Gueye, en relayeurs, formeront le milieu de terrain parisien. En défense, pas de surprise : Meunier, Thiago Silva, Kimpembe et Bernat.



Avec L’Equipe