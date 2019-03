Réal Madrid : le retour de Maurinho bouclé à près de 100%

Pour le moment, Santiago Solari est toujours l’entraîneur du Real Madrid. Mais pour combien de temps ? L’ancien milieu de terrain a vécu une semaine cauchemardesque. Éliminé par le FC Barcelone en Coupe du Roi (1-1 ; 0-3) puis battu par le club blaugrana en Liga (0-1), la Casa Blanca a connu pire encore en s’inclinant sur le score de quatre buts à un au Santiago Bernabeu contre l’Ajax Amsterdam. Le Real, après trois victoires de rang en C1, a été éliminé au stade des huitièmes de finale.



Alors, forcément, on se demande combien de temps ça peut encore durer alors que Dani Carvajal, lui-même, a annoncé la fin de saison du Real Madrid. Sauf qu’un nom est sorti du chapeau ces dernières heures et celui-là ne va probablement pas faire plaisir aux supporters du Real Madrid. En effet, José Mourinho est annoncé très proche de retourner sur le banc des Merengues. Libéré de son contrat par Manchester United en milieu de saison, le Special One avait déjà connu le club de la capitale espagnole entre 2010 et 2013. Le retour de Mourinho bouclé à près de 100% Selon les informations du Telegraph, le deal entre le Real Madrid et José Mourinho serait bouclé à près de 100% malgré les démentis du principal intéressé : « il n’y a rien (entre moi et le club, ndlr) - pas même le minimum de contact. Je n’ai pas fait ça (parlé aux joueurs ou au président, ndlr). Comme tu le dis, il y a des rumeurs. Mais les rumeurs dans le football sont mauvaises ». Pourtant des négociations entre les représentants existeraient.



Toujours selon le média anglais, Santiago Solari devrait rester jusqu’à la fin de saison, le Real n’ayant plus rien à jouer à part une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Mourinho devrait donc se rasseoir sur le banc du Real Madrid même si Marca, sur sa Une ce jeudi matin, indique que Zinedine Zidane est l’option numéro un de Florentino Perez. Vous le comprendrez donc aisément, la Casa Blanca veut faire du neuf avec du vieux !