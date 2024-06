Real Madrid : les premiers mots de Kylian Mbappé

Présent en conférence de presse à la veille du match de l’équipe de France contre le Luxembourg, ce mercredi 5 juin (19h00 GMT), Kylian Mbappé s’est confié sur l’officialisation de son arrivée au Real Madrid.



En dehors d’un texte publié sur ses réseaux sociaux, c’est la toute première fois que Kylian Mbappé prend la parole en tant que joueur du Real Madrid. Actuellement avec l’équipe de France pour préparer l’Euro 2024, le capitaine des Bleus s’est dit "libéré, soulagé et fier" à la suite de l’annonce de sa signature dans la capitale espagnole.



"C'est un immense plaisir, un rêve qui se réalise. C'est beaucoup d'émotions. Je suis très content, libéré et soulagé et extrêmement fier", a confié Mbappé en conférence de presse, à la veille du match entre la France et le Luxembourg. "C'est le club où j'ai toujours rêvé d'être donc un grand merci. J'ai beaucoup d'excitation à l'idée d'aller dans ce très grand club, le meilleur du monde."



"C’est un grand soulagement, je suis très content", a-t-il ajouté, évoquant le malaise des derniers mois au PSG. "Je pense que ça se voit facilement sur le visage. J’ai beaucoup moins joué en fin de saison et tout le monde sait pourquoi. C'est comme ça, il faut s’adapter quand on est un joueur de haut niveau. Ce n'est pas une excuse pour moi avant cet Euro. J’essaye de retrouver la meilleure forme possible et je veux aider l’équipe de France et essayer de rentrer avec la coupe à la maison."



"J’essaye de retrouver la meilleure forme possible"



Avec les Bleus, Mbappé reste sur une série de trois matchs sans avoir trouvé le chemin des filets (Grèce, Allemagne et Chili). Toutes les questions autour de son avenir étant réglées, le champion du monde 2018 entend désormais performer sous le maillot de l’équipe de France.



"J’ai beaucoup moins joué en fin de saison et tout le monde sait pourquoi. C'est comme ça, il faut s’adapter quand on est joueur de haut niveau. Ce n'est pas une excuse pour moi pour cet Euro. J’essaye de retrouver la meilleure forme possible et je veux aider l’équipe de France et essayer de rentrer avec la coupe à la maison", a conclu l’ancien Monégasque.