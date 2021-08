Rebeuss : un agent pénitentiaire agressé par un détenu

Le détenu Gora Fall, en prison à la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss pour meurtre, a agressé un agent pénitentiaire en formation. Il a violenté le maton avant d’être interpellé par les autres gardes.



Selon L’As qui donne l’information, le mis en cause a été attrait à la barre du tribunal des Flagrants délits de Dakar outrage à agent, rébellion et violence à agent. Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, il a reconnu sans ambages.



Toutefois, il a demandé la clémence du tribunal. Malgré cela, il a été déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés avant d’être condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois ferme.