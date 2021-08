Rebeuss : une cinquantaine de détenus en grève de la faim illimitée

Les détenus de la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss (Dakar) donnent le ton. Ils ont entamé une grève de la faim illimitée ce lundi 2 août pour dénoncer et exiger entre autres l'arrêt des longues détentions préventives, la baisse des prix du téléphone et des marchandises dans la boutique au sein de la prison et l'arrêt des bastonnades gratuites.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le Frapp et les familles de détenus demandent au directeur de l'Administration pénitentiaire de revoir les prix pratiqués à Rebeuss et dans les 36 autres établissements pénitentiaires du pays.



Au ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Malick Sall, ils lui demandent « de juger ou de libérer les détenus depuis longtemps emprisonnés et pas encore jugés du fait de l'Etat ».



«Les prisonnières et prisonniers ont des droits, parmi lesquels celui d'être jugés dans un délai raisonnable», avance le Frapp qui demande à ce que les prix pratiqués dans les boutiques des 37 prisons du Sénégal soient revus surtout en cette période où en raison du coronavirus, les visites des proches ont été suspendues.