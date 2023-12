Rebondissement sur l’affaire du meurtre du gérant de station-service à Touba

Les résultats de l’enquête sur l’affaire Bara Cissé, retrouvé mort dans sa cabine, accablent les deux pompistes.



Selon Libération, les enquêteurs ont relevé plusieurs détails troublants en plus des contradictions des mises en cause à travers leurs différentes déclarations. En effet, lors de leur interrogation, les pompistes qui étaient de garde ce jour, soutiennent n’avoir vu personne entrer dans le bureau du défunt, ni entendu le moindre bruit.



Une déclaration que réfutent les enquêteurs puisque les mises en causes, signalent les limiers, se trouvaient à 20 mètres de la scène du crime. En plus, l’emplacement de leur poste fait face à la seule entrée du bureau de Bara. A cela s’ajoute le fait que l’argent de la caisse manquait. Pour l’heure, des vérifications supplémentaires sont en cours.



Par ailleurs, rapporte le journal, les policiers sont presque convaincus que les deux pompistes ont joué un rôle sur le meurtre de Bara Cissé. Ils ont par contre bénéficié d’un retour de parquet le mercredi.