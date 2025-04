Réception des clés du stade LSS : l’ouverture conditionnée à l’aval de la protection civile

La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, a procédé ce vendredi 11 avril 2025 à la réception des clés du stade Léopold Sédar Senghor (LSS). Elle a toutefois précisé que l’infrastructure n’est pas encore pleinement opérationnelle, en attendant l’avis favorable de la protection civile, nécessaire à sa mise en service.



« Aujourd’hui grâce à cette réhabilitation, il est prêt à écrire de nouveaux chapitres glorieux. Je tiens à exprimer au nom du gouvernement sénégalais et du peuple tout entier notre sincère reconnaissance à la République populaire de Chine. Cette coopération, qui s’inscrit dans le cadre de nos relations bilatérales solides et fructueuses, témoigne de l’engagement de la Chine à soutenir le développement du sport au Sénégal », a déclaré Khady Diène Gaye.



Selon elle, la réhabilitation du stade Léopold Sédar Senghor est bien plus qu’une simple rénovation d’infrastructure. « Elle symbolise notre volonté commune de promouvoir le sport comme vecteur de développement humain, de cohésion sociale et de rayonnement international », a dit la ministre des Sports.



À l’en croire, ce stade rénové offrira aux athlètes un cadre d’entraînement et de compétition de haut niveau leur permettant de se préparer dans les meilleures conditions pour les échéances nationales et internationales. « Il permettra également à nos jeunes de s’épanouir à travers le sport et la culture en leur offrant des infrastructures modernes et accessibles », a fait savoir Khady Diène Gaye.



Cependant, la ministre des Sports, Khady Diène Gaye, a tenu à clarifier : « Il s’agit bien d’une réception des clés, et non d’une mise en service. L’ouverture au public ne pourra se faire qu’après validation de certaines normes. Nous attendons notamment le rapport de la direction de la protection civile, qui devra nous donner son feu vert. Je communiquerai du démarrage et l’utilisation du stade » a-t-elle déclaré.



La ministre a également insisté sur l’importance de l’entretien et de la maintenance des infrastructures sportives, qu’elle qualifie de responsabilité collective à assumer pour garantir la durabilité des investissements réalisés.